Sicilia, intesa sulla filiera agrumi: coinvolti produttori e industrie

L'assessore all'Agricoltura Sammartino: "A breve partirà la campagna d'informazione"

PALERMO – Al via l’accordo di filiera proposto dall’assessorato Agricoltura per l’acquisto di agrumi prodotti in Sicilia con particolare riferimento alle arance da trasformare in succhi per finalità umanitarie e di solidarietà sociale finalizzato a valorizzare i prodotti della filiera agrumicola. L’approvvigionamento del prodotto (arance e limoni) da parte delle organizzazioni dei produttori stoccaggio e trasformazione in succhi con l’ottenimento del prodotto finito è garantito da specifici contratti stipulati tra le organizzazioni e le aziende agricole per l’acquisizione del prodotto e con l’industria per la trasformazione del prodotto in succhi. Le industrie di trasformazione produrranno i succhi ad alto valore salutistico e con i requisiti di tracciabilità e sicurezza alimentari che saranno distribuiti per le finalità di solidarietà sociale.

“La Regione, come promesso, sta facendo la sua parte dando seguito alla norma inserita in finanziaria a sostegno del comparto agrumicolo – dice l’assessore all’agricoltura Luca Sammartino -. L’obiettivo dell’accordo è di creare e di stimolare dei rapporti stabili all’interno dei diversi segmenti di filiere di produzioni agricole di rilevanza regionale e nel caso di specie della filiera agrumicola, di realizzare l’aumento del valore aggiunto delle stesse produzioni agricole ed una sua equa redistribuzione all’interno dei singoli stadi delle filiere. Contestualmente lanceremo una campagna di informazione sulla importanza dell’educazione alimentare attraverso le peculiari qualità degli agrumi siciliani”.