Sicilia, una bolla di aria calda dal deserto: punte fino a 41 gradi

L'anticiclone Caronte arriva dall'Africa

Farà caldo, caldissimo in Sicilia. Oggi inizia un fine settimana rovente. Cielo sereno, sole splendente e picchi di temperature fino a 41 gradi. La città più calda doverebbe essere Siracusa.

Tutta colpa dell’anticiclone africano Caronte. Dall’entroterra sahariano arriva un’ondata di aria bollente. E non è finita perché la prossima settimana le condizioni meteo non subiranno variazione, almeno nei primi giorni.

In tutta Italia condizioni stabili, tranne che nella zona dei rilievi alpini dove ci sarà qualche pioggia a mitigare le temperature. In Sicilia no, saranno giorni roventi.