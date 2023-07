Sicilia, Mulè (FI): “Orgoglioso dell’intesa Stato-Regione”

"Procedura faticosa che ho accompagnato lungo tutto il percorso", ha dichiarato.

PALERMO – “Sono orgoglioso per l’accordo Stato-Regione raggiunto dal ministero dell’Economia e delle Finanze con la Regione siciliana con cui si rivedono le modalità per il rientro dal disavanzo della mia isola.Si è trattato di una procedura lunga e faticosa che ho accompagnato lungo tutto il suo percorso e che è stato possibile mettere a punto grazie alla proficua e leale collaborazione instaurata tra il Mef e la Regione”. Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.

Il parlamentare siciliano sottolinea: “Forza Italia si dimostra ancora una volta fondamentale per l’attuazione di quelle buone politiche di cui la Sicilia ha bisogno. Questo accordo, infatti, oltre a liberare risorse economiche da destinare ai siciliani, consentirà anche di rimettere in moto le procedure concorsuali per la selezione di nuove figure professionali necessarie al funzionamento della macchina regionale”.