Sicilia, Musumeci incontra l’ambasciatore algerino

Si lavora alla creazione del Politecnico del Mediterraneo

PALERMO – Il Politecnico del Mediterraneo con la cooperazione delle università del bacino euroafroasiatico: è la proposta che il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha avanzato stamane all’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Abdelkrim Touahria, in occasione della visita ufficiale a Palazzo Orleans. “Immaginiamo – ha detto il governatore siciliano, anche nella sua qualità di presidente della Commissione intermediterranea del Parlamento europeo – una grande istituzione che possa consentire ai giovani, soprattutto a quelli provenienti dall’Africa, di acquisire un’adeguata formazione da mettere a profitto ritornando nei loro Paesi. Un’iniziativa innovativa che conferma la Sicilia come approdo naturale in Europa”. Il diplomatico ha “accolto con interesse” la proposta avanzata dal presidente della Regione, “apprezzando anche il pensiero di Musumeci sulla politica europea” che “guarda più a Est che a Sud, dimenticando, invece, che il futuro del Vecchio continente è qui”. L’incontro si è concluso con l’invito dell’ambasciatore a Musumeci a visitare presto l’Algeria.