Sicilia, ok a variazioni di bilancio: soldi per Comuni ed ex province

Disco verde per i fondi destinati agli enti locali per resiste al caro bollette.

PALERMO – Seconda riunione operativa della giunta regionale guidata da Renato Schifani. La squadra di governo approva le variazioni di bilancio per il triennio 2022-2024 previste dall’ordine del giorno: somme che si aggirano intorno ai 370 milioni di euro. Tra le misure c’è un sostanzioso contributo per sostenere gli enti locali dinanzi al caro energia: venti milioni destinati ai comuni, due alle ex province.

Rinviata invece alla prossima riunione di giunta l’approvazione della moratoria sulle rate dei mutui Irfis per agevolare le imprese in difficoltà che andrebbe a foraggiare circa 500 attività.

L’idea è quella di sospendere il pagamento della quota capitale della rata in scadenza del mese di dicembre dei mutui come annunciato dal presidente Renato Schifani nelle settimane scorse in occasione degli incontri con le associazioni di categoria.

Disco verde, invece, per la proroga del FIPRS – Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana. Il fondo privato ad apporto di immobili pubblici è stato prorogato di un anno. Capitolo infrastrutture. Via libera del governo al progetto definitivo per il raddoppio ferroviario della tratta Fiumetorto-Lercara nell’ambito del nuovo collegamento ad alta velocità Palermo-Catania. Il parere positivo espresso dalla giunta, su proposta dell’assessore Aricò, consentirà a Rete ferroviaria italiana di poter mandare in gara l’opera del valore di 1,860 miliardi di euro entro il 31 dicembre.

Nel corso della riunione il presidente Schifani ha fatto il punto sullo stato dell’arte dell’incontro romano con il ministro Giorgetti al Mef.