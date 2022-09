Sicilia senza dati definitivi: mancano all’appello 54 sezioni

Ecco che cosa sta accadendo.

PALERMO – Le operazioni di spoglio proseguono a singhiozzo e dopo più di 24 ore mancano ancora all’appello i dati definitivi della competizione elettorale siciliana. Sono scese a 54 le sezioni elettorali che il dipartimento regionale delle Autonomie locali non può ancora conteggiare per procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia. Il nodo riguarda dei dati incompleti e/o errati trasmessi da alcuni Comuni alle Prefettura.

L’Ufficio elettorale della Regione resta così in attesa di aggiornare il portale web (elezioni.regione.sicilia.it) e non potrà farlo fino a quando i dati non verranno validati. Le sezioni interessate sono così dislocate: Agrigento (due, entrambe nel capoluogo), Caltanissetta (due a Villalba), Palermo (sei a Marineo), Siracusa (42 nel capoluogo e una a Lentini); Trapani (una a Misiliscemi).