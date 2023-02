Sicilia, Tamajo: “Ecco le misure per sostenere le imprese”

L'assessore regionale alle Attività produttive ha illustrato le linee di finanziamento agevolato

PALERMO – Sostegno alle imprese con i bandi Bonus Energia Sicilia e Ripresa Sicilia. Oggi, alla Camera di commercio di Palermo ed Enna, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo ha incontrato gli imprenditori per illustrare le misure rivolte alle imprese.

Tamajo: “Per il Bonus Energia abbiamo messo 150 milioni di euro”

“Stiamo facendo una sorta di tour per le tutte le Camere di commercio della Sicilia – ha detto l’assessore – Per il Bonus Energia abbiamo messo 150 milioni di euro; Ripresa Sicilia fa parte del pacchetto Competitività Sicilia che comprende 4 misure: Fare Impresa, Connessioni e un bando cluster che sarà rivolto a tutti i distretti produttivi. Una sorta di aiuto per le imprese dopo il periodo Covid. Abbiamo cercato di formalizzare una serie di proposte per cercare di far diventare sempre più attrattiva la Sicilia”.

Tamajo ha anche parlato di sburocratizzazione. “Significa molto ed è uno dei temi che stiamo affrontando – ha concluso – Un’azienda oggi investe in Sicilia se ha tempi certi per avere tutte le autorizzazioni e queste procedura in deroga attraverso le Zes sono uno strumento importante e attrattivo per chi vuole investire nella nostra Isola”.

“Finanziaria deve andare incontro alle imprese”

“Mi aspetto una finanziaria che va incontro alle esigenze delle imprese, noi ci abbiamo lavorato e ci stiamo lavorando”, ha aggiunto Tamajo. “Abbiamo superato l’ostacolo del disavanzo, quegli 800 milioni di euro, e dobbiamo ringraziare il governo nazionale per aver permesso alla Sicilia di spalmare quei debiti in 10 anni, perché altrimenti ci saremmo trovati in una situazione precaria dal punto di vista economico-finanziario. Vediamo quando le finanziarie arrivano in aula e il parlamento decide, mi auguro che questa sinergia fra governo e parlamento possa portare cose buone per la Sicilia e i siciliani”.

Albanese punta sulla ‘sburocratizzazione’

“Le misure finanziarie messe in campo dal governo regionale sono un ottimo punto di partenza”. Lo dice Alessandro Albanese, commissario della Camera di commercio di Palermo ed Enna, a margine della presentazione delle misure a sostegno delle imprese, Bonus e energia e Ripresa Sicilia, messe in campo dall’assessorato regionale alle Attività produttive. “Le imprese, dopo la pandemia, hanno avuto il grande problema dei rincari dell’energia – continua Albanese – Ci aspettavamo misure quantomeno compensative per la ripartenza e il contrasto alla burocrazia. I due bandi sono un buon punto di partenza. Puntiamo sul fatto che assessorato e Ars riescano a rimpinguare le due misure. Abbiamo però un problema di attrazione di investimenti internazionali per le imprese siciliane”. “Bisogna riaprire il dialogo su questo tema. La sensazione è che con questo governo regionale tutto possa essere portato avanti con grande facilità”, conclude Albanese.