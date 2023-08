Sicilia, torna l’anticiclone africano: temperature in salita

Previsto l'innalzamento della colonnina di mercurio già da domani, martedì 8 agosto

Tornano a risalire le temperature in Sicilia. Per i prossimi giorni è previsto l’innalzamento della colonnina di mercurio, specialmente in vista di Ferragosto, a causa del ritorno dell’Anticiclone africano che raggiungerà l’Isola.

L’innalzamento delle temperature è previsto già da domani, martedì 8 agosto. Le temperature massime, durante le ore centrali della giornata, raggiungeranno anche i 33-34 gradi lungo il versante orientale della Sicilia, con le province di Catania e Siracusa che saranno le più calde. Nel resto del territorio le temperature si attesteranno sui 30-31 gradi.

Per i prossimi giorni le temperature massime tenderanno a crescere, fino a sfondare il muro dei 35 gradi. A ridosso di Ferragosto, i valori più alti in Sicilia arriveranno a toccare i 37-38 gradi.