Università, un ddl della Dc per un sostegno economico agli studenti

"Vogliamo dare sostegno ai giovani siciliani"

PALERMO – Un prestito per chi si vuole iscrivere all’Università in Sicilia. Cinque deputati della Democrazia Cristiana hanno presentato un disegno di legge all’Ars per aiutare i giovani siciliani che vogliono intraprendere un percorso universitario.

Un prestito di massimo 10mila euro l’anno

Il segretario regionale, Stefano Cirillo, afferma in merito: “L’obiettivo principale del ddl è quello di poter dare un sostegno affinché i giovani siciliani rimangano nella propria terra a studiare fornendo indirettamente risposte a tutte le loro famiglie”. Si tratta di un prestito, erogabile fino ad un massimo di 10mila euro all’anno, che verrà concesso dagli istituti bancari e di credito che aderiranno a tale iniziativa. Gli interessi sul prestito verranno garantiti dalla Regione Siciliana attraverso l’Irfis. Il prestito verrà restituito al momento in cui lo studente troverà una occupazione lavorativa e verrà pagato con rate mensili prelevate direttamente dal salario. Tempi di rimborso e numero di rate verranno distribuite nell’arco di dieci anni dalla fine del corso di studio.

L’idea da una misura esistente già in Inghilterra

I parlamentari Carmelo Pace, Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Fina Marchetta e Andrea Messina, dichiarano: “Il ddl, che prende spunto dalla consolidata esperienza inglese “The Education -Student Loans – Regulations 1990”, prevede un sistema di concessione di prestiti agli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’ambito delle università siciliane”.

Chi potrà usufruire del prestito

Hanno diritto di usufruire del prestito gli studenti iscritti all’Università, agli Istituti universitari, nonché agli Istituti superiori di grado universitario che rilascino corrispondenti titoli accademici, con sede nella regione. Il prestito sarà utile a coprire le spese universitarie e quelle di mantenimento per tutti i richiedenti.