Ecco i rioni interessati

GELA – Siciliacque ha comunicato di aver dovuto ridurre le forniture idriche ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, nel territorio del Comune di Gela.

“Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, – si legge in una nota – non potrà garantire oggi la programmata distribuzione alle utenze delle zone Marchitello, Caposoprano Basso e Fondo Iozza”.