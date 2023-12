Sicily by Car compie 60 anni: “Dalla Sicilia con amore” VIDEO

“L'obiettivo è espanderci in tutta Europa“

PALERMO – Una storia imprenditoriale che compie 60 anni ed un percorso in continua ascesa. È questo quello compiuto da Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car azienda creata nel 1963 da Tommaso Dragotto, che partì da una Fiat 1300 e che oggi conta circa 14mila vetture, 57 uffici in Italia, con altri tre pronti ad aprire, sedi dislocate in Albania, franchising a Malta e partnership in Paesi come Francia, Austria, Polonia e Montenegro, con il debutto in borsa avvenuto il 3 agosto, che permetterà all’azienda di ampliarsi ancora di più.

“Mi attrae l’idea di espanderci“

“Dalla Sicilia con amore siamo passati al resto d’Italia aprendo ufficio ovunque, oltre 600 persone che lavorano per noi con amore e passionalità – ha dichiarato Tommaso Dragotto, presidente della società di noleggio -. Li ringrazio sempre per quello che fanno per noi, per Sicily by Car. Ci siamo posti un problema e chiesto rimaniamo in Italia o apriamo altri uffici. Mi attrae molto l’idea di espanderci in tutta Europa e, spero, di riuscirci dall’Italia verso l’Europa. Se ci riusciremo sarà l’unico marchio siciliano che va in Europa“.

“La quotazione in borsa per me era un atto dovuto, servivano capitali per espanderci. Una spark ha acquistato un parte minima della Sbc e le quote sono vendute in Borsa. Eravamo già molto solvibili e ora lo siamo molto di più per investire in tutta Europa e per farlo ci vuole professionalità, tempo e denaro“.

La società negli anni ha sempre chiuso con degli utili, tranne negli anni del covid quando furono registrate perdite per 19 milioni ma che sono state ripianate e nel 2023 l’azienda ha chiuso con 20 milioni di guadagno tutto reinvestito.