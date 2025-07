Sicindustria, Rizzolo guiderà l’associazione per altri 4 anni

L'elezione

PALERMO- Luigi Rizzolo è stato confermato alla guida di Sicindustria per il quadriennio 2025-2029. Il via libera è arrivato oggi dall’assemblea dell’associazione.

Classe 1973, imprenditore palermitano nei settori delle energie rinnovabili e dell’edilizia, Rizzolo era stato eletto nel 2023 per completare il mandato del compianto Gregory Bongiorno.

Insieme al presidente, sono stati eletti anche i vicepresidenti che lo affiancheranno nel nuovo mandato: il trapanese Vincenzo Adragna (Adragna Petfood srl), il palermitano Luciano Basile (Resigest srl), il nisseno Gianfranco Caccamo (Icaro ecology spa), il ragusano Leonardo Licitra (Ilap spa) e l’agrigentino Antonio Siracusa (Siracusa Costruzioni srl). Presente il delegato di Confindustria all’Education, Riccardo Di Stefano.

“Sarà un mandato nel segno della continuità nel metodo, nell’ascolto, nella determinazione con cui abbiamo rimesso ordine, rinnovato le regole, costruito fiducia. Abbiamo posto le basi. Ora dobbiamo consolidare e accelerare questo lavoro, per rendere Sicindustria ancora più forte, rappresentativa ed efficiente, al servizio delle imprese e dello sviluppo del territorio” dice Rizzolo, che nel suo nuovo mandato punterà su tre azioni: formazione, sicurezza sul lavoro e semplificazione burocratica.

Gli auguri di Schifani

Un commento sulla rielezione di Rizzolo arriva da Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana: “Rivolgo a Luigi Rizzolo – dice Schifani – i miei auguri di buon lavoro per la riconferma alla guida di Sicindustria. Si tratta di un risultato che premia l’impegno e la capacità di dialogo con le istituzioni e il mondo produttivo”.

“La Regione – continua Schifani – guarda con attenzione al contributo degli imprenditori per la crescita della Sicilia. Raccogliamo con responsabilità il richiamo alla necessità di una pubblica amministrazione più snella ed efficiente: è un tema prioritario per il mio governo, che continuerà a lavorare per rendere la macchina amministrativa sempre più moderna, trasparente e alleata dello sviluppo”.