L'esito al quesito rivolto ai lettori di LiveSicilia

PALERMO – Un vittoria schiacciante del sì, quasi un consenso unanime tra i lettori di LiveSicilia che hanno risposto al quesito sulla opportunità dell’Esercito a Palermo per garantire una maggiore sicurezza nel capoluogo.

Il 96,26% ha detto sì a questa misura straordinaria dello Stato e la ritiene utile per contrastare il fenomeno della violenza e della criminalità a Palermo. Solo il 3,74% non ritiene l’Esercito una risposta utile ad arginare il fenomeno. L’ultimo, gravissimo, episodio è sfociato nell’omicidio del giovane Paolo Taormina, freddato a colpi di pistola da Gaetano Maranzano davanti al suo pub di piazza Spinuzza, a due passi dal teatro Massimo.

A questo delitto si sono aggiunti in pochi giorni altri episodi di violenza: risse, accoltellamenti e disordini di cui la stragrande maggioranza dei lettori di LiveSicilia è stanca e ritiene che necessiti di una risposta dello Stato che vada al di là dell’ordinario servizio di ordine pubblico assicurato dalle forze di polizia. Qui il testo integrale del quesito pubblicato nei giorni scorsi.