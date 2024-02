Sicurezza, protocollo al Viminale con Confcommercio e Confesercenti

Un accordo, di durata triennale, verrà reso operativo su tutto il territorio nazionale

ROMA – Maggiori livelli di protezione per esercizi commerciali e imprese grazie al collegamento dei sistemi di video-allarme con le Sale operative delle Forze di polizia.

Firmato oggi al Viminale un protocollo quadro tra Ministero dell’Interno, Confcommercio e Confesercenti.

Gli obiettivi

Garantire sempre maggiori livelli di protezione e sicurezza agli esercizi commerciali e alle imprese, grazie al collegamento dei sistemi di video-allarme con le Sale operative delle Forze di polizia che, in caso rapina, potranno ricevere segnalazioni e immagini in tempo reale.

È l’obiettivo che ispira il protocollo quadro firmato oggi al Viminale dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dalla Vice Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Patrizia Di Dio, e dalla Presidente nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise.

Un accordo, di durata triennale, che verrà reso operativo su tutto il territorio nazionale grazie all’azione sinergica delle Prefetture in collaborazione con le articolazioni territoriali e di categoria delle Confederazioni.

Le parole del ministro

“Un’intesa che testimonia l’attenzione del Viminale per assicurare sempre più elevati standard di sicurezza e legalità in settori nevralgici per la nostra economia. Soluzioni tecnologiche che, grazie ad una più veloce interconnettività dei sistemi di video-allarme con le centrali delle Forze dell’ordine, consentiranno interventi sempre più tempestivi, oltre a fornire un importante contributo alle attività investigative. Strumenti che tutelando gli esercizi commerciali e le imprese contribuiscono, al contempo, ad accrescere i livelli di sicurezza per l’intera comunità” ha sottolineato il Ministro Piantedosi.

“Il rinnovo di questo Protocollo Quadro consolida la collaborazione fra Confcommercio Imprese per l’Italia, il Ministero dell’Interno e le rispettive articolazioni territoriali e rafforza la sicurezza partecipata. Arriva in un momento in cui è ancora più importante investire nella sicurezza delle nostre città, senza distinzione alcuna tra periferie e centri storici. Speriamo contribuisca sempre più ad incentivare azioni concrete di collaborazione tra imprenditori e forze dell’ordine per scoraggiare l’aumento di furti e rapine nei negozi” ha rilevato la Vice Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia con incarico per la Legalità e la Sicurezza, Patrizia Di Dio.

Sicurezza, gli obiettivi

“La presenza di attività di vicinato non solo contribuisce a garantire la vivibilità dei nostri centri urbani, ma rappresenta anche un presidio di controllo del territorio. Una funzione che viene rafforzata dall’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, una sorta di occhiale speciale di cui queste imprese hanno l’opportunità di dotarsi. E che ha dato prova di grande utilità: dopo una esperienza ultra ventennale, infatti, possiamo affermare con certezza che la distribuzione dei sistemi di video allarme antirapina nella rete di attività di vicinato ha dato un valido contributo ad elevare il livello di sicurezza percepito dai cittadini. Una conferma del ruolo indispensabile di negozi e pubblici esercizi, che anche per questo devono essere maggiormente tutelati: il loro sradicamento dal tessuto economico renderebbe le città non solo meno ricche e vive, ma anche meno sicure” ha evidenziato la Presidente nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise.