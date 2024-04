Sicurezza sul lavoro, si parte dalla prevenzione: “Diritto da tutelare”

La parole del commissario straordinario

CATANIA – «Ripensiamo alla prevenzione come opportunità per generare valore nella vita delle persone e per aumentare la loro consapevolezza sull’importanza di prendersi cura di sé, delle persone più care e di chi ci sta vicino».

Lo ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, incontrando i direttori delle Unità Operative e il personale del Dipartimento di Prevenzione, nell’imminenza della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, che sarà celebrata domenica 28 aprile.

«È un discorso che rivolgiamo spesso ai singoli – ha continuato – ma che vale in ogni circostanza di vita, tanto più sui luoghi di lavoro. La prevenzione e la sicurezza non sono un costo o un obbligo, ma un diritto da tutelare e una responsabilità verso i lavoratori».

Il “sistema prevenzione”

«Innovazione, progettualità, trasversalità, sinergia e comunicazione – ha aggiunto il manager -, sono le cinque direttrici attraverso le quali potenziare ancora di più i nostri servizi e favorire un processo di aggiornamento del nostro “sistema prevenzione”».

Presenti all’incontro, il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Leonardi; i direttori delle Unità Operative: Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva (Semp), Mario Morello; Servizio Igiene Ambienti di Vita (Siav), Rosa Lo Faro.

C’erano anche i direttori di: Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian), Elena Alonzo; Prevenzione delle malattie cronico-degenerative – Screening oncologici, Renato Scillieri; Accreditamento, Rosario Giannone; Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spresal), Santo De Luca. Intervenuti numerosi dirigenti e operatori dei Servizi.

Procedure omogenee tra dipartimenti

Illustrando le attività delle singole Unità Operative e i progetti in corso di realizzazione presso il Dipartimento di Prevenzione, Leonardi ha sottolineato il carattere multidisciplinare e multiprofessionale del Dipartimento e la peculiare complessità organizzativa e gestionale.

Si è poi soffermato sull’impegno profuso per il potenziamento dei servizi, la digitalizzazione dei processi, la ricerca e la formazione. «Sin dal primo momento – ha detto – ci siamo impegnati per creare una omogeneità nei processi e nelle procedure intradipartimentali».

I progetti col Pnrr

Il Dipartimento di Prevenzione è fra i partner, a livello nazionale, di due progetti PNRR approvati dal Ministero della Salute, nell’ambito del Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC-E.1).

In coerenza con gli obiettivi del Piano regionale della Prevenzione gli operatori del Dipartimento svolgono, inoltre, una costante attività di formazione rivolta a docenti e alunni degli Istituti scolastici della provincia.

Le attività per le scuole

Fra le attività in corso, i progetti dedicati all’utilizzo corretto, consapevole e intelligente del telefono cellulare (Stop phone); alla sana alimentazione; alla sensibilizzazione sui rischi legati all’eccessiva esposizione ai raggi UV; alla promozione della vaccinazione anti-HPV (Back to School); alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel contesto scolastico, con la nuova edizione del “Quaderno Operativo per la formazione dei docenti-formatori”.

A questa corposa attività si aggiunge l’attività di informazione per da­to­ri di la­vo­ro, la­vo­ra­to­ri, di­ri­gen­ti, pre­po­sti, re­spon­sa­bi­li dei ser­vi­zi di pre­ven­zio­ne e pro­te­zio­ne, pro­fes­sio­ni­sti.

La giornata sulla prevenzione

Si colloca in questa cornice, la Giornata sulla prevenzione nei luoghi di lavoro, che si svolgerà il prossimo 8 maggio, presso il Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, a partire dalle 9.30.

L’appuntamento, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione in continuità con la Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro 2024, è rivolto agli alunni degli Istituti scolastici di secondo grado della citta di Catania, e sarà successivamente allargato agli altri Istituti del territorio provinciale.

Prevista la partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni locali. Ospite speciale della Giornata, l’attore Enrico Guarneri.