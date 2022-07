Sigel Marsala, arriva il libero Maria Chiara Norgini

Nuovo innesto per la compagine del tecnico Bracci

1' DI LETTURA

MARSALA (TP) – Nuovo innesto per la Sigel Marsala Volley. La compagine trapanese, infatti, nella prossima stagione potrà contare sull’apporto del libero classe 1998 Maria Chiara Norgini per provare a raggiungere la promozione in serie A1.

“A guidare le operazioni di seconda linea per la nuova stagione – si legge nel comunicato del club – troveremo il libero folignate Maria Chiara Norgini. Giovane ma di strada e di promozioni ne ha già fatte in carriera, la nuova azzurra Norgini è stata ex di tante formazioni di serie A2 ed ha abbracciato nel passato la serie A1 con squadre quali Il Bisonte Firenze e Valsabbina Millenium Brescia. Proprio in massima serie nel 2016 ha trovato come tecnico Bracci nella comune esperienza con Il Bisonte Firenze. Ora i due, la giocatrice e l’allenatore, lavoreranno così fianco a fianco a Marsala, dopo la pressante richiesta avanzata alla Società dallo stesso coach. Classe 1998, 170 cm, Norgini è una pallavolista dal grande carisma e non è nuova a prodezze balistiche. Solida in difesa e in ricezione. La Sigel accoglie a sè il libero per tentare l’assalto alla serie A1”.