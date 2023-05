Sigel Marsala, nessun punto esterno nel Pool Salvezza: k.o. anche contro il Club Italia

Nel recupero del 3° turno del girone di ritorno le azzurre di coach Buonavita partono bene ma si spengono lungo il corso dell'incontro

MARSALA (TP) – Perde senza appello la Seap-Sigel Marsala al Centro Federale Pavesi al cospetto del Club Italia che riscatta il risultato della gara di andata. Nel recupero del 3° turno del girone di ritorno le azzurre allenate da coach Buonavita partono bene, ma si spengono lungo il corso dell’incontro. Sotto i colpi dell’opposto Adriano, delle schiacciatrici Viscioni e Giuliani, Club Italia la spunta in tre set grazie ad un efficace muro-difesa con parziali inequivocabili [25/19, 25/19, 25/21]. A nulla sono valsi gli sforzi di Salkute, top-scorer dell’incontro con 17 timbri e Moneta che ha realizzato 10 punti.

Dovendo fare i conti con la solita emergenza infortuni, la Seap-Sigel Marsala paga in questo finale di Pool Salvezza il mese e mezzo in cui non si è allenata nella maniera ideale che va a rispecchiarsi sui match ufficiali della squadra. In virtù del risultato del campo, le federali vanno ad operare il sorpasso in classifica sulla stessa Seap-Sigel Marsala e sulla 3M Pallavolo Perugia, abbandonando l’ultimo posto della classifica di Pool Salvezza ad una giornata dal termine.

Per la Seap-Sigel Marsala si conclude un cammino esterno di post-season all’asciutto (sei giornate, zero punti e un solo set vinto). Con il Club Italia impegnato in trasferta a Perugia in uno scontro diretto, per non terminare da ultima classificata la stagione molto probabilmente la Seap-Sigel Marsala dovrà vincere al Palasport San Carlo contro Tecnoteam Albese domenica 14 maggio alle ore 17.00 nel match valevole per la 12^ ed ultima giornata di Pool Salvezza.

LA CRONACA

E’ Marsala a passare subito in vantaggio (3-5), a mantenere il Club Italia a distanza (4-7) e ad allungare (7-11). Le azzurrine ritrovano buon ordine e con Giuliani e Viscioni a segno accorciano (9-11). Pronta la reazione di Marsala che riparte e allunga (12-15). Il time out chiamato da coach Fanni mette ordine tra le fila del Club Italia: le azzurrine riprendono a macinare punti (14-16) e ristabiliscono la parità (16-16). L’ottimo turno in battuta di Acciarri (per lei due ace nella serie) permette alla formazione federale di portarsi sul +3 (19-16). Il secondo time out chiamato dalla panchina delle siciliane non ha l’effetto sperato: il Club Italia rimane in vantaggio (21-17, 23-17) e conquista il primo set (25-19).

Al rientro in campo sono ancora le azzurrine a imporre il proprio gioco (5-1). Marsala fatica a tenere il passo e il Club Italia si mantiene in vantaggio (7-3, 9-5, 11-6, 15-10). La formazione ospite prova a riportarsi a contatto (18-16), ma non riesce a ristabilire la parità (19-18) e il Club Italia piazza l’allungo decisivo (25-19) portandosi sul 2-0 nel conto set.

A differenza delle due frazioni precedenti il terzo parziale è giocato dalle due formazioni sul filo dell’equilibrio: per un lunghissimo tratto Club Italia e Marsala procedono punto a punto (3-3, 5-5, 7-7, 11-11, 13-13, 15-15). Sono le azzurrine a rompere l’inerzia (18-16) e arriva immediato il time out di coach Buonavita. Lo stop al gioco non ha l’effetto sperato: il Club Italia mantiene il vantaggio (20-18, 21-19) e conquista set e partita con tre punti consecutivi di Viscioni (25-21). La formazione inviata in campo a Milano da coach Buonavita: Ghibaudo a formare la diagonale d’attacco con Salkute, bande Salkute e Bulovic, centri Frigerio e Guarena e libero Norgini.

POST-GARA

Il commento da parte di coach Eraldo Buonavita:

“Per noi è una partita come tante altre che l’hanno preceduta: siamo in pochi e da più di un mese a questa parte si vedono sempre le stesse cose. Ci sono atlete che giocano senza allenarsi a causa di qualche acciacco fisico e non posso chiedere di più a queste ragazze. Siamo questi, non riusciamo più a lavorare in palestra e, di conseguenza a giocare. Dall’altra parte abbiamo trovato una squadra ben allenata, che ha molte soluzioni, che tira forte in battuta e che quindi ci ha messo da subito in difficoltà. Magari avere una palla un po’ più semplice da gestire sarebbe stato meglio anche per noi. Bravo il Club Italia, speriamo che queste giovani crescano ancora”.

Tabellino. Club Italia-Seap-Sigel Marsala: 3-0 [25/19, 25/19, 25/21]

Club Italia: Giuliani 14, Modesti 4, Adriano 16, Viscioni 12, Acciarri 9, Passaro 1; Ribechi (L), Gambini (L), Peroni. Ne: Esposito, Bellia, Monaco, Batte, Amoruso. Coach: Michele Fanni

Seap-Sigel Marsala: Ghibaudo 3, Bulovic 6, Frigerio 2, Salkute 17, Moneta 10, Guarena 3, Norgini (L), Garofalo, Teso. Coach: Eraldo Buonavita; vicecoach: Lucio Tomasella.

Arbitri: Eustachio Papapietro di Matera e Barbara Manzoni di Malgrate (Lecco)

Classifica Pool Salvezza, 11^Giornata

D&a Esperia Cremona 42 (13 – 18); Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 17); Orocash Lecco 41 (14 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 38 (12 – 19); Emilbronzo 2000 Montale 36 (13 – 18); Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 – 19); Anthea Vicenza Volley 33 (11 – 20); Assitec Volleyball Sant’Elia 30 (8 – 23); Club Italia 22 (7 – 24); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 24); 3m Pallavolo Perugia 21 (7 – 24).