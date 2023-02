Sigel Marsala, Salkute non basta: al Pala San Carlo passa Omag-Mt San Giovanni

La compagine del neotecnico Buonavita cade nel primo dei due impegni casalinghi consecutivi

MARSALA (TP) – Davanti al festante pubblico del Pala San Carlo la Seap-Sigel Marsala del neotecnico Buonavita, nel primo di due impegni casalinghi consecutivi che il calendario ha messo assieme, rende la vita difficile alla più quotata Omag-Mt San Giovanni in Marignano che supera il sestetto lilibetano con punteggio mediano in 1h e 45′ di gioco complessivo. Il risultato oggi, a dispetto della gara di andata terminata in soli tre set e con strappi insanabili, esprime che a vigere c’è stato un certo equilibrio.

Omag-Mt San Giovanni ha vissuto in Sicilia una giornata “luci ed ombre” perché la squadra capitanata da Moneta in certi frangenti ha assoggettato al freno le romagnole che comunque si sono ritrovate da un momento all’altro a sostituire un elemento titolare come Babatunde. Il secondo set messo in piedi dalle azzurre si avvicina alla definizione di squadra “operaia” e che si aiuta, facendo spendere al coach avversario già a metà di secondo set due discrezionali con Moneta e il libero Norgini che chiudendo tutti i varchi, si ergono a padrone della seconda linea azzurra e con Ghibaudo che effettua per due volte un punto diretto da due servizi in salto. Incrociando le dita, tutto quello elencato potrebbero essere indicazioni preziose fatte recapitare dalla squadra ad Eraldo Buonavita.

Questi i parziali giocati: [21/25; 25/17; 11/25; 16/25]. Mvp del match è stata eletta Nikoleta Perovic, opposto di Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Prima dell’incontro osservato il minuto di raccoglimento, come su tutti gli altri rettangoli rosa di Lega serie A femminile, per le vittime del terribile terremoto in Turchia e in Siria. Per le donne di Buonavita prossimo appuntamento sempre casalingo domenica 19 febbraio alle ore 16.00 contro l’ultima della classe 3M Pallavolo Perugia, ex squadra di Buonavita. In una partita che già così si presenta ad avere i connotati di uno ennesimo spareggio salvezza da disputare.

“La squadra ha girato finché ha giocato una buona pallavolo e avuto continuità nel rendimento – ha dichiarato coach Buonavita a seguito della sconfitta interna ad opera di San Giovanni in Marignano -. Così è stato domenica scorsa a Montecchio. Poi appena si prende una imbarcata subendo un filotto di punti, diventa difficile riprendere il filo logico della gara, con la partita che vive pure di pause che spezzano il gioco e fila via. Ammetto che il poco tempo a disposizione per la preparazione della partita non ha aiutato. Fin dove siamo riusciti a lavorare ci siamo allenate. Con l’ingresso della settimana prossima, invece, rientreremo ad eseguire la tabella di allenamento tradizionale e potremo lavorare meglio su aspetti quali ricezione, attacco e fase del cambio palla. Speriamo che contro Perugia, che non è sullo stesso piano di San Giovanni, riusciremo ad essere maggiormente in partita e portare a casa una maggior quantità di set rispetto ad oggi”.

IL TABELLINO

Seap-Sigel Marsala – Omag-Mt San Giovanni in Marignano: 1-3 [21/25; 25/17; 11/25; 16/25]

Seap-Sigel Marsala: Orlandi, Salkute 20, D’Este 4, Frigerio 7, Moneta 10, Bulovic 11, Ghibaudo 3, Szucs, Guarena, Garofalo. Coach: Eraldo Buonavita; vicecoach: Lucio Tomasella.

Norgini (L) 66% ricezione (23% ++)

Battute punto 6 – battute sbagliate 6 – muri punto 4

Omag-Mt San Giovanni in Marignano: Turco 2, Perovic 23, Parini 2, Babatunde 2, Rachkovska 7, Bolzonetti 25, Salvatori 3, Aluigi. n.e. Biagini, Saguatti, Covino, Cangini (L)Coach: Enrico Barbolini; vicecoach: Alessandro Zanchi

Caforio (L) 61% ricezione (19% ++)

Battute punto 8 – battute sbagliate 9 – muri punto 7

Arbitri: Fabio Scarfò di Reggio Calabria e Giorgia Spinnicchia di Catania

Spettatori: 200 circa

Mvp: Nikoleta Perovic (Omag-Mt San Giovanni in Marignano)