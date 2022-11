Sigel Marsala, vittoria in rimonta all’overtime contro Sant’Elia

Si spezza l'incantesimo in casa, dove in tre appuntamenti erano arrivati altrettanti K.O. per l'organico allenato dal tecnico Marco Bracci

MARSALA (TP) – Il 7°turno di andata in A2 vede esprimersi una Seap-Sigel Marsala Volley dal cuore immenso, che fa il buono e il cattivo tempo, rendendosi protagonista di un maxi recupero al quinto set (sotto 2-6 arriva a ribaltare il risultato prima del cambio campo mettendosi a condurre 8-7, ndr) e ha la meglio su Sant’Elia, formazione che prima di questo incontro tallonava le lilibetane in classifica.

Si spezza l’incantesimo in casa, dove in tre appuntamenti erano arrivati altrettanti K.O. per l’organico allenato dal tecnico Marco Bracci che vince in volata. Così conclusi i parziali: [26/24; 21/25; 25/21; 19/25; 15/10]. Premio al merito a queste giovani: una vittoria propria del collettivo e sofferta nello scontro diretto quello andato di scena per la bassa classifica. Ma proprio per questo unica. Al culmine di una gara ad alta tensione agonistica la Seap-Sigel Marsala nella sua palestra la riprende quindi al tie-break, dopo essere stata rimontata al quarto set, e da stasera si mette alle spalle il periodo di sole sconfitte.

Tra le fila marsalesi spicca nuovamente la prova ottima della lituana Monika Salkute (Mvp) ancora impiegata da opposto che con una prestazione a tutto tondo porta alla causa 35 punti, di cui 5 con il fondamentale del muro. Seguita dalla compagna Matilde Frigerio con 13 timbri. Per Assitec Volleyball Sant’Elia che porta quattro elementi in doppia cifra realizzative sono state Costagli con 18 punti, Cogliandro 17, Ghezzi 12 e Botarelli con 10. La Seap-Sigel Marsala si issa a 6 punti, Sant’Elia guadagna un punticino e va a 4. Il torneo della Seap-Sigel Marsala riprende in trasferta, recandosi al PalaMarignano ospite della Omag- MT San Giovannni domenica 27 novembre 2022 in orario federale (ore 17.00).

“Stasera contava la vittoria che accogliamo ovviamente con felicità – ha affermato il coach della Seap-Sigel Marsala Marco Bracci al termine della partita -. La squadra sembra assorbire i cambiamenti e tutte le direttive che le ho impartito nelle ultime settimane. Si vede questo anche dal sacrificio giornaliero che ognuna riversa in allenamento e oggi il risultato ci ha dato ragione. Oggi bene a muro e meno bene in battuta, in cui abbiamo compiuto errori su errori specie nel primo parziale”

Seap-Sigel Marsala-Assitec Volleyball Sant’Elia: 3-2 [26/24; 21/25; 25/21; 19/25 15/10]

Seap-Sigel Marsala: Moneta 8, D’Este 2, Orlandi 3, Bulovic 8, Frigerio 13, Salkute 35, Norgini (L), Baasdam 2, Ghibaudo 1, Garofalo 1, Guarena, Spanò. Coach: Marco Bracci; vicecoach: Lucio Tomasella

Assitec Volleyball Sant’Elia: Spinello 1, Costagli 18, Hollas 6, Botarelli 10, Ghezzi 12, Cogliandro 17, Vittorio (L), Di Mario, Moschettini, Giorgetta. ne: Polesello. Coach: Nino Gagliardi.

Spettatori: 100

Mvp: Monika Salkute