I genitori hanno deciso di donare i suoi organi

Un ragazzo di 19 anni, residente nella frazione di Campoverde di Salò, va a trovare la fidanzata in Germania e muore. Il giovane si trovava a Colonia quando è stato colto da un improvviso malore.

Il giovane, secondo quanto emerso dai primi accertamenti sanitari, si sarebbe accasciato a terra perdendo conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza in una struttura ospedaliera della città.

Dopo due giorni di agonia, il decesso è sopraggiunto a causa delle gravi conseguenze provocate da un aneurisma cerebrale.

Muore a 19 anni, i suoi organi salveranno altre vite

La vittima è Simone Sebastian Fogliata Ramirez. Nato in Ecuador, il giovane viveva da anni nel Bresciano. Il padre, originario di Campoverde, aveva trascorso diversi anni nel paese sudamericano per motivi di lavoro formando una famiglia, prima di fare ritorno sul lago insieme alla moglie e ai figli.

I genitori, raggiunto il figlio in Germania nelle ore successive al ricovero, hanno autorizzato la donazione degli organi. Un gesto che permetterà di salvare la vita ad altre persone.

I funerali

La salma è stata successivamente rimpatriata in Italia. I funerali si terranno sabato 13 dicembre alle ore 15 a Campoverde, frazione di Salò, in provincia di Brescia, località dove il giovane risiedeva stabilmente.

Nelle ultime ore sono numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio rivolti alla famiglia, giunti da conoscenti, amici e membri della comunità locale.

Oltre ai genitori Massimo e Loudes, Simone Sebastian Fogliata Ramirez lascia il fratello Luca e la sorella Asia.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA