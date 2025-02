I sindacati: “Acquisto degli immobili con i soldi delle pensioni”

Chiesta una convocazione urgente della Prima commissione Ars

PALERMO – “Stigmatizziamo il vile tentativo del governo che con un emendamento al disegno di legge 738, in discussione in queste ore in I Commissione Affari Istituzionali dell’ARS, ha proposto la riduzione degli componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia attualmente composto da 8 membri di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, due dal Dipartimento della Funzione Pubblica e due dal Dipartimento del Bilancio e del Tesoro.

La proposta di modifica prevede la riduzione da quattro a uno esclusivamente dei membri di parte sindacale. Che dovrebbe essere designato, come si legge “…dalla confederazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Regionale di lavoro relativo al personale della Regione siciliana….”.

È evidente che questa è una contromisura finalizzata a scongiurare il voto contrario dei componenti di parte sindacale del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. I quali da mesi sta ostacolando la volonta di una parte del governo di acquistare immobili con i soldi dei dipendenti regionali”.

A dichiararlo sono le sigle sindacali CGIL-FP CISL-FP-COBAS/CODIR-DI.R.SI-S.A.Di.R.S.-SIAD/CSA-UGL-UIL-FPL. “Questa per noi è una dichiarazione di guerra alla quale risponderemo. Chiederemo all’intero arco parlamentare di intervenire.

Al riguardo abbiamo già chiesto una convocazione urgente al presidente della I Commissione, l’On. Abbate, anche per avere conferma se è lui uno dei firmatari della proposta di modifica. Altresì diserteremo l’incontro convocato dal Presidente del Fondo Pensioni Sicilia previsto per il prossimo 19 febbraio, non intendiamo discutere, fino a quando non verrà fatta chiarezza, con chi intende trattarci così” concludono i sindacalisti.