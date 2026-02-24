Sindacati con uno striscione unico alla marcia antimafia di Bagheria

L'appuntamento giovedì 26 febbraio

BAGHERIA – Cgil Cisl e Uil parteciperanno con uno striscione unitario alla marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia organizzata dal Centro Pio La Torre, che si terrà il prossimo giovedì 26 febbraio, in occasione del 43esimo anniversario della storica manifestazione antimafia.

Alle ore 9 partenza da piazza Vittime della mafia a Bagheria per giungere, attraverso la strada provinciale, simbolo del riscatto del territorio, in piazza Matrice a Casteldaccia. “E’ importante esserci perché partecipare non vuol dire solo ripercorrere la memoria di un evento storico sul fronte antimafia, ma vuol dire anche ribadire con forza che bisogna stare uniti per contrastare un fenomeno ancora molto presente nel territorio e che usa mezzi ancora più subdoli per infiltrarsi e gestire i propri affari – commentano per la Cgil, il segretario generale Mario Ridulfo e il responsabile della Camera del Lavoro di Bagheria Dario Fazzese, per la Cisl Palermo Trapani la segretaria generale Federica Badami, per la Uil Sicilia la segretaria generale Luisella Lionti e il segretario Uil Ignazio Baudo -. Essere accanto ai giovani delle scuole, vuol dire anche trasmettere loro un messaggio importante: come nel 1983, ancora oggi la società civile, tanti cittadini, le realtà sociali portano in piazza una forte voglia di riscatto, che è fondamentale nel contrasto alla mafia, proprio sulla strada che fu la via di fuga dei killer e dei latitanti”.

Per Cgil Cisl Uil, “la marcia rappresenta un’occasione fondamentale per rinnovare il nostro impegno collettivo nel ricordo delle vittime innocenti di mafia e per riaffermare i valori della legalità, della giustizia e della partecipazione attiva. Finché la mafia esisterà, finché l’oppressione mafiosa non mollerà i suoi tentacoli dal nostro tessuto sociale, la nostra terra non potrà rinascere. Unita e con un fronte comune, la società civile ribadirà che l’impegno antimafia è un percorso che, partendo da questi importanti anniversari, va portato avanti nelle azioni di ogni giorno”.