“Il sindaco di Mirabella ha ragione: l’Ars è chiamata a intervenire”

L'intervento della già deputata Concetta Raia

CATANIA – Il sindaco di Mirabella Imbaccari ha perfettamente ragione ad alzare la palla e denunciare le mille difficoltà a cui i piccoli comuni vanno incontro. Purtroppo ci troviamo difronte ad una maggioranza che poco fa per sostenere i piccoli Comuni della nostra Regione”

Lo dice Concetta Raia, già deputata regionale e che interviene in merito alle dichiarazioni, riportate al nostro giornale in queste ore, dal primo cittadino Giovanni Ferro.

La manovra di luglio

“Lo dimostra il fatto che la manovrina di aggiustamento estiva – prosegue la Raia – che stanno per discutere in Commissione Bilancio e poi per presentare all’Assemblea Regionale Siciliana poco o nulla prevede per aiutare i Comuni, mentre si parla di come “accontentare” i deputati con i loro emendamenti e come dividersi i 160 milioni di euro derivanti da maggiori entrate fiscali nella nostra Regione.

La verità è che il Governo regionale dovrebbe pensare più ai Comuni in difficoltà anziché destinare queste risorse a feste e festini che non aiutano i comuni a dare servizi ad una popolazione che necessita di assistenza”.

“E se i Comuni – conclude – non danno più servizi, il maggior danno lo subirebbero le persone più fragili, le famiglie, i bambini, gli anziani, aggiungendo a questo l’effetto spopolamento che già vede tantissimi Comuni dell’entro terra subirne le conseguenze di una politica poco attenta a tale problematica”.