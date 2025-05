Il Siracusa torna in Serie C: è festa nella città aretusea

Walter Zenga: "Emozione particolare, gioia condivisa"

La squadra di calcio del Siracusa è tornata in Serie C. Una grandissima festa ha accolto gli azzurri che su un autobus scoperto hanno percorso un tratto di strada fino a piazza Duomo. Domenica 4 maggio, sul campo di Barcellona Pozzo di Gotto, l’ultima vittoria contro l’Igea Virtus.

Dopo sei anni il Siracusa torna tra i professionisti, al termine di una stagione da incorniciare, chiusa con 78 punti, con la Reggina che fino all’ultima giornata ha sperato nel passo falso. I tifosi siracusani hanno assistito alla vittoria nello stadio comunale “Nicola De Simone” dove erano stati montati dei maxi schermi.

In migliaia hanno poi atteso l’arrivo degli azzurri in città per ringraziare il presidente Alessandro Ricci, l’allenatore Marco Turati, capitan Mimmo Maggio e tutto lo staff tecnico. “Abbiamo costruito un percorso lungo due stagioni. Quest’anno siamo stati primi da ottobre. Ora festeggiamo con la città. Siamo stati superiori quest’anno a tutte le squadre che abbiamo incontrato” ha commentato il presidente Ricci.

“Emozioni tante. Siamo contentissimi. Una città in festa è motivo di orgoglio. Sono ritornato con un obiettivo preciso. Prima abbiamo conquistato i tifosi e oggi festeggiamo”, ha detto il tecnico Turati come come difensore ha terminato la sua carriera proprio a Siracusa.

A festeggiare anche il brand ambassador e club manager del Siracusa calcio, Walter Zenga: “Un’emozione particolare, una gioia condivisa, frutto di un anno di lavoro insieme a tutti – ha detto -. Vedere tutto questo entusiasmo è un’emozione unica, perché è più forte e vissuta in un nuovo ruolo”.

Ad accogliere la squadra in municipio il sindaco Francesco Italia: “Il Siracusa conquista la serie C, riempiendo i cuori di tutti i siracusani di orgoglio e fierezza. È un traguardo atteso e ampiamente meritato, conquistato grazie alla visione del presidente Ricci, determinato a segnare una decisa svolta nella storia di questa squadra, aggregando e infondendo nuove energie”.