Lunedì la presentazione della candidatura

SIRACUSA – Siracusa si candida a Capitale europea della cultura 2033. L’iniziativa e la Fondazione Siracusa 2033 saranno presentate lunedì prossimo all’International institute for criminal justice and human rights.

Il progetto Siracusa Capitale europea della Cultura

Parteciperanno il sindaco Francesco Italia, il presidente della Fondazione, Giovanni Cafeo, l’imprenditrice culturale ed esperta in strategie per l’innovazione, Laura Milani, impegnata nel progetto insieme ad Angelo Maria Micciulla e Luca Lentini, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Restart. Interverranno, inoltre, il presidente del Siracusa international institute for criminal justice and human rights, Jean-François Thony, e Il sovrintendente della Fondazione Inda, Daniele Pitteri.

Il Comune di Siracusa partecipa alla Fondazione in qualità di socio fondatore, insieme all’associazione Restart. L’adesione è stata deliberata dal consiglio comunale nel mese di ottobre 2025.

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