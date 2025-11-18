Siracusa, colpi di pistola contro un vicino: condannato un 57enne

La decisione del Gup

SIRACUSA – Il gup di Siracusa ha condannato a otto anni di reclusione un 57enne siracusano per tentato omicidio, lesioni personali, porto abusivo d’arma da fuoco e ricettazione.

Siracusa, colpi di pistola contro un vicino

L’uomo era stato arrestato per aver sparato contro un vicino di casa, un 42enne, nel quartiere Mazzarrona, periferia nord di Siracusa.

Dalle indagini è emerso che il 57enne avrebbe agito per contrasti con i vicini, parenti della vittima. L’imputato aveva dichiarato di essersi sentito minacciato e di aver così reagito senza avere però intenzione di uccidere.