Siracusa, le coltellate e l’omicidio: la pista della gelosia e la confessione

Ha ammesso i fatti il 22enne fermato per l'uccisione di Nicolas Lucifora

SIRACUSA – Ha confessato il 22enne fermato per l’omicidio di Nicolas Lucifora, il 17enne ucciso con una coltellata sabato sera, nella notte di Pasqua, in una via del cuore della movida di Francofonte.

La conferma arriva dalla procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino, spiegando che l’indagato non ha però fornito un chiaro movente sul delitto.

Siracusa, le coltellate e l’omicidio

Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano ci sarebbe anche quella della gelosia per una ragazza corteggiata dalla vittima, atteggiamento che sarebbe stato alla base della lite culminata con l’omicidio.

La Procura non ha ancora disposto l’autopsia, ma dai primi rilievi medico legali è emerso che il 17enne è stato colpito con cinque coltellate.