Siracusa, disordini e scontri prima della partita: arrestati 3 ultras

Hanno lanciato fumogeni, bombe carte, bottiglie di vetro e pietre

SIRACUSA – La Digos di Siracusa ha arrestato tre tifosi e ne ha denunciato un quarto perché coinvolti negli scontri avvenuti prima dell’incontro di calcio Siracusa – Casarano per il campionato di serie C.

Tre dei quattro indagati sono stati anche accusati di aver violato il Daspo sportivo a cui erano sottoposti. Sono in corso indagini per scoprire se ci sono altre persone coinvolte.

Pochi istanti prima dell’inizio della partita, ultimato l’ingresso dei tifosi nello stadio, alcuni ultras si sono riuniti in piazza Cuella per protestare contro i deludenti risultati sportivi della squadra. Poco dopo, gli stessi sono stati protagonisti di disordini e violenze iniziando un fitto lancio di fumogeni, bombe carta, bottiglie di vetro, pietre e altri oggetti e creando pericolo per i passanti e per gli agenti di polizia in servizio di ordine pubblico. Successivamente, durante l’intervallo della partita, gli ultras sono tornati alla carica lanciando nuovamente bombe carta e oggetti contro gli agenti e le abitazioni.