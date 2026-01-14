 Siracusa, dottoressa aggredita in ospedale: la denuncia della Cisl
Siracusa, dottoressa aggredita in ospedale: la denuncia della Cisl

Medicata dai colleghi dell'Umberto I
SANITA'
SIRACUSA – Ancora un’aggressione a un medico dell’Umberto I di Siracusa. Lo denuncia il segretario della Cisl Medici Ragusa Siracusa, Giuseppe Runza, che ha raccolto la segnalazione di una collega. Tutto è avvenuto in uno dei reparti dell’ospedale di via Testaferrata. La dottoressa, chiamata per una consulenza in un altro reparto, si è accorta dello strano atteggiamento di una paziente intenta a trafugare materiale dal magazzino. Alla sua richiesta di spiegazioni, la paziente ha inveito e poi l’ha colpita più volte anche con un ombrello. La dottoressa è stata medicata dagli stessi colleghi.    

“Un episodio gravissimo che ribadisce purtroppo i gravi rischi che corre tutto il personale ospedaliero – dice Runza -. L’aggressione è ancora più grave essendo avvenuta proprio in reparto. Episodi che minano inevitabilmente la serenità di chi opera in contesti già delicati e scanditi da emergenze continue. Esprimiamo la piena vicinanza alla collega aggredita, condannando qualsiasi forma di violenza”.

