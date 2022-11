Siracusa, Ebony And Ivory bissa e vince il premio Maniscalchi Siciliani

Podio chiuso da Ergam Omnes Part e Euforia Jet

SIRACUSA – Si assicura un posto in prima fila, da subito, l’ottimo Ebony and Ivory e raddoppia il successo ottenuto a Palermo nel convegno andato in scena ieri, giovedì 10 novembre, all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Andrea Buzzitta deve controllare sul finale gli avversari del Premio Maniscalchi Siciliani: il podio viene chiuso da Erga Omnes Part e Euforia Jet, arrivate vicinissime. Il successo del portacolori della scuderia Tre Assi è il più interessante tra i tre conquistati da Giuseppe Porzio Jr durante il pomeriggio ippico. Porzio conquista il Premio Antonino Pampillonia con il fulminante scatto, al largo di tutti, di Bellucci Grif e, in chiusura, gioisce per la risalita sul finale, efficace quanto vittoriosa, di Capoleona SM, in grado di resistere all’assalto di Casper Ssm e Cinzia Degliulivi.

In apertura tutto confermato per Daffy Duck che scrive la terza vittoria consecutiva, respingendo l’ardito attacco finale di Descent Boss. Caterina FC è battistrada vincente nell’Invito riservato ai Gentleman e condivide il successo con Alessio Di Chiara in cabina di regia. Lui stesso è guida vincente, nel Premio Girolamo Lupo, dell’instancabile Tundrast, che non risente della corsa effettuata 24 ore prima a Palermo.