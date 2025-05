Erano esemplari di tonno rosso sprovvisti della documentazione

PORTO PALO DI CAPO PASSERO (SIRACUSA) – Un’operazione di controllo è stata eseguita la scorsa notte dalla guardia costiera di Siracusa, in collaborazione con i carabinieri della tenenza di Noto, su mezzi isotermici che trasportavano prodotti ittici provenienti da Portopalo di Capo Passero per accertarne la tracciabilità, i limiti massimi di cattura, e lo stato di conservazione.

In due mezzi sono stati trovati, complessivamente, 16 esemplari di tonno rosso sprovvisti della prevista documentazione di tracciabilità. I conducenti sono stati sanzionati per un totale di 5.333,40 euro. I tonni, per un peso complessivo di 3.564 chilogrammi, è stato sequestrato.

Il pescato è stato dichiarato idoneo al consumo umano dai veterinari dell’Asp di Noto e sarà devoluto in beneficenza a enti caritatevoli attraverso il Banco alimentare di Catania.

