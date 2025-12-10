Siracusa, il cadavere di una donna trovato in mare 

Sarà necessaria l'ispezione cadaverica per conoscere l'identità

SIRACUSA – Il cadavere di una donna è stato trovato oggi pomeriggio nelle acque antistanti la zona nord di Siracusa. Alcuni ragazzini che giocavano avrebbero segnalato alla polizia il corpo che galleggiava a ridosso della scogliera, nella zona della Mazzarrona.

Per recuperare il corpo sono intervenute le motovedette della Guardia costiera e le squadre dei vigili del fuoco. Potrebbe trattarsi di una donna di 56 anni ospite di una Residenza sanitaria assistenziale che oggi si è allontanata dalla struttura. I parenti avevano già segnalato la scomparsa.

Bisognerà attendere l’ispezione cadaverica per avere conferme sull’identità della donna. La Procura di Siracusa coordina le indagini.