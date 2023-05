Siracusa, ‘Lupin’ siciliano arrestato: le immagini lo incastrano VIDEO

La catena di supermarket ha avvisato le forze dell'ordine

Una mossa fulminea. Pochi istanti pe rubare il cellulare da una borsa lasciata incustodita in un carrello di un supermercato, ma le telecamere immortalano il tutto e così arriva l’arresto. Protagonista un ‘Lupin’ in salsa siciliana, e in particolare siracusana, di 67 anni.

Le immagini

L’uomo, arrestato per furto con destrezza, è noto alle forze dell’ordine per avere già colpito a Riposto, Catania e Siracusa. A segnalare il tutto è stata l’area Sicurezza della catena di supermercati del Gruppo Arena, che ha visionato il filmato avvisando la polizia.