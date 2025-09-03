Siracusa, morto a 93 anni l’arcivescovo emerito Giuseppe Costanzo

Era nato a Carruba di Riposto (foto Arcidiocesi di Siracusa)

SIRACUSA – Morto a 93 anni l’arcivescovo emerito di Siracusa, Giuseppe Costanzo. Era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Umberto I mercoledì 27 agosto dopo un incidente domestico. Nato a Carruba di Riposto, in provincia di Catania, nel gennaio del 1933, Giuseppe Costanzo ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 15 agosto 1955. Fin dagli inizi ha mostrato una particolare sensibilità pastorale e una forte passione educativa, qualità che lo hanno accompagnato per tutta la sua missione.

La camera ardente è stata allestita nella Cappella della Fondazione Sant’Angela Merici. Giovedì 4 settembre, alle ore 10, la salma sarà esposta alla venerazione dei fedeli, presso la Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, dove alle 16 sarà celebrata la messa che precederà la traslazione in Cattedrale.

Venerdì 5 settembre, alle ore 10, in Cattedrale, una messa in suffragio del compianto Arcivescovo.

Il cordoglio del sindaco Italia

“Ci ha lasciati l’arcivescovo emerito Giuseppe Costanzo. Per la comunità siracusana, credenti e no, è un momento triste ma ci conforta l’idea che il suo esempio e le sue riflessioni resteranno a lungo nelle nostre menti e sono già scolpite della storia della Chiesa siracusana”. Con queste parole, il sindaco Francesco Italia manifesta il cordoglio della città per la scomparsa dell’alto prelato.

“Uomo colto e raffinato teologo – prosegue Italia – nei 19 anni in cui ha guidato con autorevolezza la Diocesi, monsignor Costanzo è stato punto di riferimento e sprone per tutti, già un anno dopo la sua nomina in occasione del terremoto del 1990. Ricordiamo la sua attenzione per i poveri della città ma anche le iniziative volte a rinsaldare lo spirito dei siracusani nel segno della fede e delle parole del Vangelo. La consacrazione del santuario della Madonna delle Lacrime, con la visita del papa santo Giovanni Paolo II, e il ritorno, dopo 800 anni, del corpo di santa Lucia restano due momenti storici per la città. Lo slancio impresso a due istituzioni diocesane come l’Istituto San Metodio e la Fondazione Sant’Angela Merici sono la dimostrazione della sua capacità di fondere spinta ideale e spirituale e azione concreta in aiuto dei bisognosi di cure e assistenza”.

Conclude il sindaco Italia: “Monsignor Costanzo si è legato a Siracusa, dove ha deciso di fermarsi anche dopo la fine del suo governo pastorale. Lo ha fatto nel nome della Patrona, cercando nell’esempio di Lucia la strada da indicare alla nostra comunità per le sfide del presente e del futuro. Ci stringiamo attorno ai familiari e alla Chiesa siracusana”.