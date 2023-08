Siracusa, Mpa attacca: “Il tavolo del centrodestra è inesistente”

Stilettata anche nei confronti del coordinatore di Forza Italia Marcello Caruso

Siracusa – A meno di due mesi dal voto, continuano le tensioni nel centrodestra siciliano, le stesse che hanno portato, la coalizione, ai risultati di Trapani, Ragusa e Siracusa. L’ultimo affondo arriva dal deputato regionale e sindaco di Melilli Giuseppe Carta (MpA).

I complimenti e quelle affinità di vedute col deputato Dem

L’autonomista esordisce con i complimenti al collega di partito, nuovo presidente del consiglio comunale. “Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per l’elezione di Alessandro Di Mauro del Mpa come nuovo presidente del Consiglio Comunale di Siracusa. Riconosciamo, in questo senso, l’importanza della scelta del fronte che fa capo al sindaco aretuseo Francesco Italia e al vicesindaco Edy Bandiera e all’atteggiamento responsabile dei consiglieri più moderati dell’assise”. Carta, sui complimenti a Di Mauro, concorda col collega del Partito democratico LINK.

L’affondo al centrodestra

“Va segnalata, però, la mancanza di iniziativa ed anche di interesse da parte di un inesistente tavolo regionale del centrodestra – conclude Carta – più volte sollecitato nella persona di Marcello Caruso. Un ulteriore fallimento della coalizione come dimostrato dalle ultime elezioni di maggio in cui il centrodestra sconfitto a Trapani, Ragusa e Siracusa, tiene solamente a Catania…almeno fino ad oggi”.