In nero cinque dipendenti su sette, sanzionata Rsa

Uno dei lavoratori percepiva il reddito di cittadinanza, multa per migliaia di euro e sospesa l'attività imprenditoriale

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Cinque dipendenti su sette erano in nero: è quanto hanno scoperto in una Rsa i finanzieri del comando provinciale di Siracusa, nell’ambito dei controlli in materia di contrasto al sommerso da lavoro.

I controlli sono stati eseguiti da militari della compagnia di Noto che nei confronti del titolare della struttura hanno emesso una sanzione di 11.520 euro. Inoltre è stata richiesta all’Ispettorato territoriale del Lavoro la sospensione dell’attività imprenditoriale in quanto l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria era superiore al 10 per cento del totale dei lavoratori presenti.

È inoltre emerso che uno dei lavoratori era beneficiario di reddito di cittadinanza ed è stato denunciato alla Procura, mentre l’Inps ha disposto l’immediata decadenza del beneficio