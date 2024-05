Siracusa, Schlein (Pd): “Bisogna far cessare il fuoco su Gaza”

Le parole della segretaria del Pd e il commento di Nicita

PALERMO – “Dobbiamo insistere sul ruolo dell’Unione Europea per fare cessare il fuoco a Gaza, e per portare aiuti umanitari. Spagna, Irlanda e Norvegia hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Lo deve fare anche l’Italia perché questo aiuta il percorso di pace”. Lo ha detto il segretario del Pd Elly Schlein che questa sera a Siracusa ha terminato la giornata siciliana in vista delle elezioni europee.

Gli interventi

“Uno Stato ha diritto di esistere – ha concluso Elly Schlein – ed anche la Palestina ha il diritto di essere riconosciuto come uno Stato in cui vivere in pace e sicurezza”.

“Felice di avere Elly Schlein in Sicilia e, in particolare, qui a Siracusa con un comizio aperto alla città. La ringrazio per avermi voluto con lei a guidare la lista Pd per le europee nelle Isole con l’obiettivo di valorizzare la Sicilia e la Sardegna: le criticità del loro territorio e gli strumenti messi a disposizione dall’Europa per superarli garantendo a chi le abita la stessa qualità della vita di cui già godono gli altri cittadini Ue”. Sono le parole di Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nelle Isole, siracusano.

Nicita e la candidatura

“Se oggi sono candidato alle europee – ha aggiunto Nicita – è soprattutto merito suo. Ho scelto di farlo perché la nostra segretaria nazionale non mi ha semplicemente proposto un posto in lista, ma di mettere le mie competenze e la mia esperienza al servizio del nostro Partito. Di poter contare su di me per rappresentare il PD al Parlamento europeo, a cui spetta il compito di decidere su questioni fondamentali per il futuro dell’Italia e dell’Europa”.

“Ringrazio anche Angela Quaquero – conclude Nicita – candidata sarda oggi venuta nel nostro territorio, e tutti gli altri candidati presenti”.