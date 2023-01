Massimo Ranieri tra i protagonisti di ‘Siracusa Stelle al Teatro’

Si esibirà con brani inediti scritti per lui dai più grandi cantautori italiani

4' DI LETTURA

Si annuncia oggi il primo grande spettacolo teatrale della nuova edizione di “Siracusa, Stelle al Teatro“ (la rassegna di eventi giunta alla sua terza stagione, promossa dal Comune di Siracusa guidato da Francesco Italia) con uno dei nomi più amati di sempre: Massimo Ranieri con il suo nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo, venerdì 25 agosto 2023 (ore 21.00), Teatro Greco di Siracusa.

I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani 14 gennaio ore 12.00 su www.puntoeacapo.uno (circuito tickettando.it), nei circuiti Ticketone, Boxoffice Sicilia e in tutti i punti vendita autorizzati.

Da poco insignito Grande ufficiale al merito della Repubblica italiana “perché è attraverso la sua arte che ha allietato gli italiani da più di quarant’anni a questa parte, è stato motivo di orgoglio per il nostro Paese” porterà in scena sul palco del prestigioso Teatro greco di Siracusa un’altra straordinaria avventura tra recitazione, musica e racconti inediti, anche questa volta ci sarà un Massimo al 100% che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso.

In attesa di rivederlo come super ospite al Festival di Sanremo di quest’anno, durante la performance a Siracusa ascolteremo anche i bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo Album. Lo spettacolo si veste di una nuova veste scenografica, l’organizzazione generale della produzione è di Marco De Antoniis, con le luci di Maurizio Fabretti e con una band di musicisti, inedita dove possiamo trovare al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce : Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce: Valentina Pinto e ai fiati troviamo il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri.

Lo spettacolo di Massimo Ranieri è la prima importante anticipazione di una programmazione prestigiosa e di alto profilo di eventi della nuova edizione di “Siracusa stelle al Teatro” che, nella scorsa stagione 2022, ha registrato circa 30mila presenze di pubblico in occasione degli spettacoli di artisti di spessore come Baglioni, Einaudi, Nannini, Mannoia ed Elisa.

____

Il nuovo album di Massimo Ranieri

È uscito il 18 novembre per Ra.Ma 2000 International/ Ada Music Italy – Warner Music Group, “Tutti i sogni ancora in volo“, l’atteso nuovo album di inediti di Massimo Ranieri prodotto da Gino Vannelli “Tutti i sogni ancora in volo“ è il primo disco, dopo quello del 1997, che contiene brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Pacifico, Giuliano Sangiorgi, Gianni Togni e Franco Fasano, e dagli autori: Giuliano Baldassi, Gerardo Di Lella, Fabio Ilacqua e i fratelli Carlo e Niccolò Verrienti.

L’album è frutto della consolidata collaborazione con Gino Vannelli, interprete, compositore e produttore di origine italiana che, dopo aver realizzato il precedente lavoro di Ranieri “Qui e adesso” pubblicato nel 2020, ha prodotto e curato gli arrangiamenti anche di questo disco.

“Tutti i sogni ancora in volo“ ha avuto una lunga genesi, oltre 1 anno e mezzo di lavoro, intervallato da numerosi periodi di pausa: la Pandemia di COVID-19, la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 dove Ranieri ha vinto il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Lettera di là dal mare”, i numerosi impegni teatrali, la pubblicazione del libro omonimo fino alla lavorazione della nuova fiction televisiva “La voce che hai dentro”, prodotta da Lucky Red, e attualmente ancora in fase di realizzazione, e che andrà in onda nel 2023 su reti Mediaset e Netflix.

Un ulteriore ritardo alla lavorazione del disco è stato causato dall’incidente durante lo spettacolo al Teatro Diana di Napoli, dove l’Artista ha riportato una leggera frattura alle costole che non ha in alcun modo frenato la sua incessante creatività. Tutte le canzoni sono state registrate e mixate presso gli Inka Studio di Troutdale, Oregon, mentre la voce di Ranieri è stata registrata presso il Forum Studios di Roma.

Il singolo di lancio è “Lasciami dove ti pare“ scritto dai fratelli Carlo e Niccolò Verrienti, dall’ 11 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Un brano solare e malinconico al tempo stesso che descrive, con grande tenerezza, la fine di una storia d’amore “tra le cose belle o da dimenticare”, e lo fa con la consapevolezza e l’augurio di lasciare sempre qualcosa di importante nei ricordi e nel vissuto della persona amata. Il videoclip animato che accompagna l’uscita è stato ideato e realizzato in computer grafica da Marco Pavone, già al lavoro con Dua Lipa, Tiromancino, Edoardo Bennato, tra gli altri. Parafrasando il brano, il video racconta la storia di un uomo che si prepara per una serata di gala insieme alla bella moglie. Ma involontariamente scorge una notifica sullo schermo del cellulare dell’amata. Si tratta di un messaggio galante di un uomo rivolto alla sua bella, e l’insicurezza si impossessa di lui, facendolo sentire piccolo, insignificante. Un’amante? Un corteggiatore? Il suo amore è al capolinea? Tutto in un secondo; dubbi laceranti che lo riducono letteralmente alle dimensioni di una mela. L’omino dovrà salvarsi da questa sua nuova condizione.