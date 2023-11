Sirya morta a soli 4 giorni: 10 mesi dopo, non si sa ancora perché

Si attende ancora l’autopsia

CATANIA. Era il 13 gennaio scorso quando la piccola Sirya, una bimba di appena 4 giorni di vita – figlia di una ragazza catanese di 20 anni – morì mentre era in braccio a sua mamma in ospedale, al Garibaldi-Nesima di Catania. Adesso sono passati quasi dieci mesi da quella maledetta mattina, quando il cuoricino della piccola cessò di battere. Da allora la famiglia aspetta di conoscere i motivi della morte. Ma non si sa ancora nulla: l’autopsia non è stata depositata.

L’incarico

La Procura di Catania a gennaio ha conferito l’incarico a un consulente per effettuare l’autopsia e iscritto un medico sul registro degli indagati. Ma dalle notizie che trapelano, gli esami sarebbero ancora in corso e comunque non vi è ancora una relazione a disposizione della magistratura requirente né della famiglia. In questi giorni sarebbero iniziati gli esami dei vetrini per l’esame istologico.

I fatti

La bimba è nata fra la trentanovesima e la quarantesima settimana di gravidanza e al momento del parto pesava 2 chili 730 grammi. Dopo il decesso, la famiglia ha avvertito la polizia e dato mandato a un legale, l’avvocato Antonio Cozza, chiedendo di conoscere la verità sulle ragioni della sua morte. Poi la Procura ha iscritto come atto dovuto un medico sul registro degli indagati e dato incarico a un medico legale per l’autopsia.

L’appello

In quei giorni, la famiglia lanciò un appello a fare chiarezza attraverso Live Sicilia. Alle 4,30 la neonata avrebbe cominciato a piangere, spiegarono i familiari, tant’è che sarebbe stato chiesto l’intervento dei sanitari, per verificare se avesse il pannolino sporco. La piccola avrebbe smesso di piangere solo quando non si è messa a dormire sul petto di sua mamma. All’improvviso però si è spenta.

Il decesso è stato constatato alle 5. La polizia acquisì anche la cartella clinica, dopo aver sentito i familiari come persone informate sui fatti. Ad oggi, però, nonostante il lungo tempo trascorso, non si conosce l’esito dell’autopsia.