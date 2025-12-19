Il senatore di Fratelli d'Italia annuncia l'emendamento al Superbonus

CATANIA – È stato approvato l’emendamento al Superbonus per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 2009. L’emendamento consente anche ai territori della provincia di Catania, colpiti dal sisma nel 2018, di essere equiparati al resto della Nazione. A darne notizia è il senatore Salvo Pogliese di Fratelli d’Italia.

“Si è raggiunto un risultato importante per il territorio. E’ frutto della mediazione del Governo che ha riformulato l’emendamento che ho presentato con i colleghi Della Porta, Sallemi e Russo – afferma il parlamentare -. Il provvedimento autorizza i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione a riconoscere un incremento del contributo”.

Il contributo per la ricostruzione

Il contributo riguarda “la ricostruzione”. Ed è “destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024 rimaste a carico dei cittadini dopo il mancato completamento delle opere per il venir meno delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura”.

“Nello specifico “i Commissari straordinari, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell’incremento”.

“Una misura concreta che sana un vulnus”

“Si tratta – spiega il senatore Pogliese – di una misura concreta che sana un grave vulnus per i territori della provincia di Catania e del Molise, che non avevano potuto fruire di tale opportunità. Un provvedimento che dà risposte a tante famiglie e imprese delle zone terremotate, garantendo continuità al percorso di rinascita dei nostri territori. Lo stanziamento per questa misura è di 12,10 milioni di euro”.

“Un ringraziamento particolare – conclude – va al ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, per l’impegno profuso, e al Commissario straordinario per la ricostruzione sismica, Scalia, per il proficuo confronto”.