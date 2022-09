Soleri regala il successo al Palermo: battuto il Nott. Forest

Una rete dell'attaccante rosanero permette agli uomini di Corini di aggiudicarsi l'allenamento congiunto contro la compagine inglese

PALERMO – Si è concluso con una vittoria di misura l’allenamento congiunto del Palermo con il Nottingham Forest all’Academy Stadium dell’Etihad Campus di Manchester. Una rete di Edoardo Soleri al 78′ ha permesso agli uomini di Corini di avere la meglio contro la compagine allenata da Steve Cooper.

I rosa sono scesi in campo con la formazione tipo vista in campionato fatta eccezione per Lancini e Damiani in sostituzione degli assenti Nedelcearu e Saric, con Bettella che ha dovuto dare forfait per un affaticamento rimediato durante la seduta pomeridiana di ieri. Tanti i cambi a partite dalla ripresa, con la squadra totalmente rivoluzionata in termini di effettivi e la rete siglata dall’attaccante rosanero per il successo finale.

Come comunicato dalla società, il Palermo scenderà nuovamente in campo domani mattina, sabato 24 settembre, per l’ultima seduta a Manchester prima del ritorno in Sicilia. A partire da lunedì la compagine rosanero riprenderà la preparazione in vista dell’impegno di campionato contro il Sudtirol.