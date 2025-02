I soliti e vecchi mali del Catania: l’Audace Cerignola s’impone 2-0

Etnei in dieci dalla fine della prima frazione di gara

CATANIA – Acquisti nuovi, sconfitta solita. Il Catania perde 2-0 a Cerignola al termine di un match fortemente condizionato dalla frettolosa espulsione dell’esordiente Frisenna che ha costretto i suoi a giocare in inferiorità numerica per oltre un tempo. Nel giorno in cui Toscano ha dovuto rinunciare al febbricitante De Rose e poi anche a Delmonte (infortunatosi dopo mezz’ora), i rossazzurri vengono agevolmente superati dall’Audace Cerignola che si riappropria, al momento, della vetta della classifica.

Inizio guardingo delle due squadre con i portieri poco impegnati. Il Catania deve rinunciare in extremis a De Rose (improvviso attacco influenzale) con il suo sostituto Frisenna che si fa ammonire due volte… guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi e lasciando la formazione di Toscano in inferiorità numerica. Non finisce la prima frazione di gioco neanche Dalmonte… costretto a lasciare il posto al giovane Corallo per infortunio.

Nella ripresa il Catania bada soprattutto a non prenderle, senza pungere mai in avanti. La formazione allenata da Peppe Raffaele, invece, va a prendersi i tre punti nell’arco di 10 minuti, sbloccando il punteggio col solito Salvemini che di testa supera Dini e, dopo il clamoroso palo colpito dall’ex D’Andrea, con l’eurogol del gioiellino Capomaggio che toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali… chiudendo definitivamente i conti.

Le varie sostituzioni, da entrambe le parti, non mutano più di tanto l’esito di una gara che lancia i pugliesi nell’orbita della classifica e mortifica, una volta di più, la tifoseria rossazzurra che si sfoga lanciando fumogeni in campo. E, come se non bastasse, domenica prossima a Monopoli mancheranno gli squalificati Frisenna e Quaini (era diffidato ed è stato ammonito) e quasi certamente l’ennesimo infortunato Dalmonte!

Tabellino

AUDACE CERIGNOLA- CATANIA 2-0

CERIGNOLA (3-5-2) – Greco, Romano, Martinelli (k), Visentin, Coccia (dal 48°s.t. Mc Jannet), Tascone, Capomaggio (dal 48°s.t. Nicolao), Paolucci (dal 25°s.t. Bianchini), Achik (dal 19°s.t. Volpe), D’Andrea (dal 19°s.t. Russo), Salvemini.

A disposizione: Saracco, Ligi, Faggioli Sainz Maza, Velasquez, Gonnelli, Ianzano, Carrozza.

Allenatore: Giuseppe Raffaele.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Quaini (dal 41°s.t. Ierardi), Del Fabro, Castellini (k), Guglielmotti (dal 29°s.t. Allegretto), Frisenna, Di Tacchio, Anastasio (dal 29°s.t. Raimo), Jimenez, Dalmonte (dal 33°p.t. Corallo), Inglese.

A disposizione: Butano, Gega, Forti, Montalto.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1.

Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2) e Elia Tini Brunozzi (Foligno).

Quarto ufficiale: Cristiano Ursini (Pescara).

Reti: 14°s.t. Salvemini (AC); 23° s.t. Capomaggio (AC).

Indisponibili:De Rose,Farroni, Lunetta, Stoppa,Bethers, Luperini, Sturaro, (CT)

Ammoniti: Frisenna (CT); Paolucci (AC); Quaini (CT); Salvemini (AC);

Espulsi: Frisenna (CT) al 37°p.t.

Cronaca

Primo tempo (0-0)

13° Visentin devia di testa: pallone di poco a lato;

20° colpo di testa di D’Andrea: alto;

27° sulla punizione di Anastasio… Inglese gira a lato di testa;

30° Dalmonte si gira benissimo in piena area ma poi la sua conclusione viene respinta. Lo stesso Dalmonte s’infortuna e viene sostituito dal giovane Corallo;

37° espulso Frisenna per doppia ammonizione. Decisione severa dell’arbitro: Catania in 10 uomini!

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo finisce a reti inviolate ma con il Catania in inferiorità numerica.

Secondo tempo (2-0)

1° Anastasio calcia direttamente in porta una punizione dalla distanza: parata facile di Greco;

8° diagonale di Coccia: a lato;

14° Cerignola in vantaggio: sul cross dalla bandierina… colpo di testa vincente di Salvemini con Dini che respinge il pallone quando lo stesso ha già varcato la linea di porta, rendendo superfluo il tapin di Paolucci: 1-0 !

18° Cerignola vicinissimo al raddoppio: Dini respinge il gran tiro dal limite di Achik e poi D’Andrea colpisce clamorosamente il palo da due passi!

19° nel Cerignola, Russo e Volpe subentrano a D’Andrea e Achik;

23° raddoppio dell’Audace Cerignola: ripartenza di Tascone, respinta in scivolata di Castellini e Capomaggio, dal limite dell’area, indirizza il pallone all’incrocio dei pali: 2-0 !

25° nel Cerignola, Paolucci lascia il posto a Bianchini;

29° nel Catania, Allegretto e Raimo sostituiscono Anastasio e Guglielmotti;

34° dal settore dove trovano posto circa 200 tifosi del Catania… piovono in campo alcuni fumogeni che determinano la momentanea interruzione del gioco;

41° nel Catania, Ierardi subentra a Quaini;

45° concessi 5 minuti di recupero;

48° nel Cerignola, Capomaggio e Coccia lasciano il posto a Nicolao e Mc Jannet;

50° il Catania perde nettamente.