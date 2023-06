Sondrio, stacca a morsi un pezzo di orecchio per uno sguardo di troppo alla moglie

L'aggressione nel pomeriggio. I passanti spaventati hanno chiamato la polizia

Ha provato a difendersi dicendo di averlo fatto perché quell’uomo aveva guardato con insistenza sua moglie. Solo per questo un uomo, un cittadino nigeriano 31enne, si è avventato su un altro uomo, gli ha afferrato la testa e ha iniziato a mordere il suo orecchio destro con tale violenza da staccargliene un pezzo, la parte superiore.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì a Sondrio poco distante dalla stazione ferroviaria. L’aggressione è stata fulminea, i passanti hanno richiamato le forze dell’ordine. Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati i protagonisti erano ancora tutti lì: la vittima sanguinante, l’aggressore e sua moglie.

Il 31enne ha spiegato con la gelosia per quello sguardo su sua moglie – che gli aveva riferito il fastidio per quell’altro uomo che la stava fissando – il suo gesto, arrivato all’improvviso, dopo poche parole concitate. La vittima è stata portata all’ospedale, curato e dimesso con una prognosi di 40 giorni per l’amputazione di una parte del padiglione auricolare destro. Il 31enne, che ha già precedenti per maltrattamenti in famiglia e minacce a pubblico ufficiale, è stato arrestato per lesioni dolose e portato in carcere. Il questore ha anche emesso un provvedimento di ammonimento nei suoi confronti.