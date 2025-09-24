Sonia La Blasca, musica e solidarietà

Live il 19 ottobre alle 21 al Nuovo teatro Orione

Sonia La Blasca, live il 19 ottobre alle 21 al nuovo teatro Orione di Palermo. Non sarà solo un momento di musica, ma anche un’occasione per unire l’arte alla vita reale, là dove c’è più bisogno.

“La storia della piccola Ayeda, arrivata a Palermo dall’Afghanistan insieme alla sua famiglia, ci ha toccato profondamente. A soli due anni combatte contro una rara malattia genetica del fegato che richiede un trapianto salvavita presso l’Ismett – racconta Sonia -. In attesa dell’intervento, Ayeda sarà accolta e sostenuta da Casa Cilla, mentre l’associazione Costruiamo il Futuro si impegna attivamente per garantire a lei e ai suoi genitori la serenità e il sostegno necessari durante questo difficile percorso.

“In questo cammino, anche noi possiamo fare la nostra parte – aggiunge – Per questo, una parte del ricavato della presentazione sarà destinata ad Ayeda e alla sua permanenza a Palermo, affinché possa ricevere le cure di cui ha bisogno e vivere con la dignità e la speranza che ogni bambino merita”.

La musica di Sonia La Blasca nasce dal desiderio di raccontare storie di amore e resilienza, e oggi diventa anche “uno strumento concreto per sostenere chi lotta per la vita. Perché la musica non è solo emozione: è anche scelta, è anche azione”.