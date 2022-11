Soriano: “Abbiamo in mente grandi progetti per il Palermo”

Le parole del CEO del City Football Group dalla relazione di fine anno della holding anglo-araba

PALERMO – Il futuro del Palermo è nelle solide mani del City Football Group. La holding legata al Manchester City ha accolto, nel luglio del 2022, la società rosanero nella sua grande famiglia assicurandone un avvenire importante e obiettivi ambiziosi. Prospettiva ribadita più volte da Ferran Soriano, CEO del City Group, ed espressa anche nella redazione di fine anno scritta proprio dal dirigente spagnolo:

“Quando il City Football Group è stato fondato nel 2013 – afferma Soriano in un estratto della relazione – avevamo l’obiettivo di realizzare quello stile eccitante e offensivo del ‘bel calcio’, e sviluppare i migliori talenti calcistici a livello globale. Siamo davvero felici dei nostri progressi finora. Nelle ultime cinque stagioni abbiamo vinto la massima lega in sei paesi (Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, India, Australia e Bolivia), abbiamo ottenuto la promozione con tre squadre nei massimi campionati in Spagna, Francia e Uruguay e abbiamo vinto un totale di 23 trofei”.

“Abbiamo giocatori entusiasmanti e allenatori di talento di molte nazionalità che si spostano tra le nostre squadre – prosegue il CEO del City Group – condividendo la passione per il calcio che giochiamo e la nostra metodologia. Quello che era iniziato come un sogno, adesso è una sfida realtà. E non stiamo fermi: cerchiamo ancora nuove opportunità. Nel luglio 2022, abbiamo accolto nel gruppo la squadra italiana del Palermo FC, un grande club storico, per il quale abbiamo in mente grandi progetti”.