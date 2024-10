Sos Palermo, due coppie di turisti sono state derubate in via Maqueda

Indagini condotte da polizia e carabinieri

PALERMO – Due coppie di turisti sono state derubate a Palermo in via Maqueda.

I primi due giovani dell’Azerbaigian mentre si trovavano seduti nella gelateria Ruvolo. Un giovane si è avvicinato e ha portato via loro due zaini con dentro soldi, documenti e carte di credito. I due hanno cercato di rincorrere il ladro ma è fuggito.

Il secondo furto

Altro colpo a due turisti francesi. La coppia di oltre 70 anni era arrivata da poco in città quando la scorsa notte sono stati sorpresi da un giovane e anche in questo caso gli sono stati portati via gli zaini.

Le indagini sui furti sono condotte da polizia e carabinieri.

