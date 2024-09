Sos Palermo, sfondata con l’auto la vetrina di ‘CaroCavallo’ VIDEO

Furto nella notte. Indaga la polizia

IN CENTRO

PALERMO – Hanno usato una macchina per sfondare la vetrina e razziare la merce. Il colpo è avvenuto nella notte. Nel mirino dei ladri il negozio CaroCavallo in via Daniele Manin a Palermo.

Una telecamera di sorveglianza filmato la scena. Si vede l’auto lanciata a marcia indietro contro la vetrata. Un ladro finisce il lavoro a calci. Entra nel negozio e ruba i capi di abbigliamenti che carica in macchina assieme a un complice. Poi, la fuga.

Non è una strada periferica, ma una traversa della centrale via Libertà. La Fiat Panda usata come ariete è risultata rubata. Un altro colpo da aggiungere alle statistiche.