Il sottosegretario Mantovano a Borgo Nuovo, 42 milioni per il quartiere

Il parroco: "Da oggi si mette in moto una macchina organizzatrice". I lavori dovranno terminare nel 2027

PALERMO – “Oggi il sottosegretario ci fa l’onore di essere presente in questa povera chiesa di periferia e ci da un segnale di speranza perché da oggi si mette in modo una macchia organizzatrice che, partendo dalla nostra parrocchia, si darà l’avvio ai lavori. La nostra parrocchia deve essere la prima struttura che, finalmente, dopo vent’anni, viene restituita alla gente del posto”.

Così padre Antonio Garau, parrocco della chiesa di San Paolo, parlando con i giornalisti a margine della visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla parrocchia, per gli interventi di restauro della parrocchia stessa alle aree del quartiere Borgo Nuovo.

“Non sappiamo bene – prosegue – quando inizieranno i lavori, sappiamo però che dovranno concludersi entro il 31 dicembre del 2027, non solo in questa parrocchia ma in tutto il quartiere di Borgo Nuovo. Mi auguro che durino un anno. Stiamo chiedendo che, insieme alla ristrutturazione della chiesa, avvenga anche quella di una parte di edificio adiacente, per poterlo adibire ad oratorio per i bambini. Si tratta di un’area ricevuta dallo Iacp. Avere un’oratorio per noi vuol dire dare inizio alla vita di questi bambini che, finalmente, potranno riunirsi qui. Anche tutte le aree esterne alla parrocchia verranno recuperate”, conclude Garau.

Lagalla: “42 milioni per Borgo Nuovo”

“Siamo qui per avviare con il sottosegretario Mantovano le attività che dovranno riguardare il quartiere, Borgo Nuovo. Si tratta di un investimento che supererà i 42 milioni di euro, tra finanziamenti dello Stato sul decreto Caivano bis per 25 milioni, e la restante quota comunale per circa 17 milioni di euro”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, prima della riunione con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nella parrocchia San Paolo Apostolo del quartiere Borgo Vecchio a Palermo, per pianificare degli interventi.

Mantovano oggi era stato nel quartiere San Cristoforo di Catania per un analogo incontro operativo. “E’ una attività – ha aggiunto Lagalla – che abbiamo già programmato sul piano delle schede di lavoro. Ora si tratterà di trovare le priorità e le modalità di collaborazione tra la struttura commissariale centrale e quella subcommissariale che sarà attivata a Palermo dando una tempistica agli interventi che comunque potranno godere dei vantaggi della gestione commissariale”.

“Io ritengo che le azioni potranno cominciare già entro l’estate: non parlo di lavori, a meno che non siano di pronta realizzabilità, ma sicuramente si metterà in campo tutta la struttura entro l’estate certamente”, conclude Lagalla.