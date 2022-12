Spacciatore disoccupato aveva quasi 6 mila euro in contanti

È stato tratto in arresto e tradotto in carcere: in un accappatoio aveva nascosto due pietre di cocaina da 21 grammi ciascuna

Aci Catena. I carabinieri notano un pregiudicato in giro per la strada e lui, sentendosi osservato, prova ad allontanarsi a piedi, insospettendoli. È iniziato così il servizio che ha portato gli uomini del nucleo operativo e radiomobile di Acireale, nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro” disposto dal comando provinciale di Catania, ad arrestare un ventisettenne per spaccio.

Lo hanno visto in via Macello. Hanno deciso di procedere a un controllo e hanno rinvenuto due dosi di cocaina per un totale di mezzo grammo, nascosti in una tasca dei pantaloni. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, che ha portato a rinvenire due confezioni da 21 grammi ciascuna di cocaina in pietra.

Erano nascosti in un accappatoio. Poi in veranda e nell’armadio della camera da letto un bilancino e del denaro in contanti, complessivamente 5.920 euro, che i militari sospettano essere il provento dello spaccio, dato che si tratta di un disoccupato. Il denaro e la droga sono stati posti sotto sequestro mentre il giovane è stato posto in carcere sotto inchiesta per spaccio.