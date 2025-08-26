Spaccio di cocaina a Cinisi, in manette un uomo di 34 anni

Nell'abitazione dell'uomo trovate 106 dosi di droga

CINISI – I carabinieri di Cinisi hanno arrestato un 34enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio di cocaina. I militari, sospettando che il 34enne potesse spacciare all’interno della propria abitazione, hanno predisposto un appostamento e hanno notato un giovane che, con un atteggiamento prudente, entrava nell’abitazione del sospettato.

Una volta uscito, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, grazie alla quale è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina. A casa del 34enne i carabinieri hanno trovato 106 dosi di cocaina e la somma di 240 euro ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Durante il controllo domiciliare, il 34enne ha opposto resistenza minacciando i militari. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato portato al carcere “Pagliarelli”.